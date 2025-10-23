ANEM ALARM: Predstavnici SNS-a ugrožavaju bezbednost novinarki i novinara N1 televizije

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) najoštrije osuđuje izjave ministra za javna ulaganja Darka Glišića i narodnog poslanika Marijana Rističevića koji su na televiziji s nacionalnom frekvencijom targetirali novinare televizije N1, usput obmanjujući javnost i ugrožavajući bezbednost članova ove redakcije.

Kako prenosi N1, ministar je direktno optužio ovu medijsku kuću da je "medijski regrutovala" V. A. koji je juče iz vatrenog oružja ranio jednu osobu i zapalio šator u paramilitarnom logoru ispred Skupštine Srbije. Glišić je na televiziji Pink izjavio da je "mračna medijska kuhinja ovog kriminalca Šolaka i svih onih koji su kreatori obojene revolucije stvorila jednu atmosferu da je potpuno normalno ubiti nekog ko drugačije misli". Medije koji posluju u okviru