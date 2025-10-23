Dačić: Policija će 1. novembra, kao i uvek, biti čak i neprimetna

Ministar untrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da će policija 1. novembra, za kada su studenti u blokadi najavili skup u Novom Sadu povodom godišnjice pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice, "strogo, kao i uvek, biti čak i neprimetna ukoliko ne bude napada i sukoba ili remećenja javnog reda i mira".

Dačić je, za Radio-televiziju Srbije, rekao da su policajci i vatrogasci i 1. novembra prošle godine spasavali narod, uključujući i njega koji je, kako je naveo, prvi došao na lice mesta. – Naša uloga je bila i uvek će biti u tome da pomažemo ljudima – rekao je Dačić u Jutarnjem dnevniku RTS. On je pozvao sve na "mir i suzdržanost". – Svako ima pravo da iznosi svoje političke stavove, mirne demonstracije su uvek dozvoljene. Mislim da to nije dan kada bilo ko treba