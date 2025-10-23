Nba bek stigao u Crvenu zvezdu: Džareda Batlera jurilo pola Evrope, on odabrao Beograd

Džared Balter je i zvanično novi košarkaš Crvene zvezde.

Posle velikog broja povreda u spoljnoj liniji Crvena zvezda je krenula da traga za pojačanjima i sada je stigao bek koji je nedavno oduševio u predsezonu NBA lige. Ubacio je 35 poena Los Anđeles Lejkersima i Luki Dončiću, a kako nije našao angažman u najjačoj ligi na svetu odabrao je dolazak u Evropu. Mnogi timovi u Evroligi su ga hteli, pominjalo se da je Olimpijakos blizu njegovog potpisa, ali na kraju je stigao na Mali Kalemegdan. "Američki kombo bek Džered