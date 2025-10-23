Ukrajina koristi samo evropske rakete za udare duboko u Rusiju, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

„Ukrajina ne koristi naše rakete; oni koriste evropske rakete. Ja to ne kontrolišem. Ja kontrolišem naše rakete, a oni ih ne lansiraju“, izjavio je Tramp. Takođe je rekao da bi ukrajinskoj vojsci trebalo šest meseci da se obuči za rakete Tomahavk. „Imamo najviše nuklearnog oružja. Rusija je druga, Kina treća, sa malom verovatnoćom, ali za četiri ili pet godina biće izjednačene“, dodao je Tramp, iskrivljujući podatke. U stvari, veruje se da Rusija ima najveći