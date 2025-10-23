Dačić: Policija će 1. novembra u Novom Sadu biti neprimetna - ako ne bude napada

Dačić: Policija će 1. novembra u Novom Sadu biti neprimetna - ako ne bude napada

Ministar untrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će policija 1. novembra, za kada su studenti u blokadi najavili komemorativni skup u Novom Sadu, "strogo, kao i uvek, biti čak i neprimetna ukoliko ne bude napada".

Dačić je za RTS rekao da su policajci i vatrogasci i 1. novembra prošle godine spasavali narod, uključujući i njega koji je, kako je naveo, prvi došao na lice mesta. "Naša uloga je bila i uvek će biti u tome da pomažemo ljudima", rekao je Dačić. On je pozvao sve na "mir i suzdržanost". "Svako ima pravo da iznosi svoje političke stavove, mirne demonstracije su uvek dozvoljene. Mislim da to nije dan kada bilo ko treba da računa na to da se izazivaju bilo kakvi
