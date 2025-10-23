Prepolovljene direktne strane investicije u Srbiji

Radio sto plus pre 5 sati
Prepolovljene direktne strane investicije u Srbiji

Ukupna strana direktna ulaganja u Srbiju za osam meseci iznosila su 2,3 milijardi evra, ali se neto rezultat dobija kada se oduzmu ulaganja rezidenata Srbije u inostranstvo.

Prema preliminarnim podacima za prvu polovinu 2025. godine, najveća ulaganja evidentirana su u prerađivačkoj industriji (23,9 odsto), stručnim, naučnim, inovacionim i tehničkim delatnostima (18,9 odsto), građevinarstvu (15,6 odsto), trgovini na veliko i trgovini na malo (14,5 odsto). Investitori su pretežno bili iz EU (68,6 odsto ukupnih investicija) i ostalih evropskih zemalja (16,4 odsto), SAD (4,1 odsto) i Ujedinjenih Arapskih Emirata (3,7 odsto). Neto
