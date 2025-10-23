Direktorka Luvra priznala "strašan propust" nakon pljačke muzeja

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Direktorka Luvra priznala "strašan propust" nakon pljačke muzeja

Direktorka muzeja Luvr Lorens de Kar istakla je juče, nakon pljačke kraljevskih dragocenosti iz ovog najposećenijeg svetskog muzeja, da se desio "strašan propust" u bezbednosnim merama i navela da je ponudila ostavku, ali da je odbijena.

U svedočenju pred francuskim Senatom, de Kar je istakla da je muzej imao ozbiljan manjak sigurnosnih kamera i druge slabosti koje je pljačka otkrila, navodi BFMTV. De Kar je navela da "zastarela infrastruktura" ove ustanove ne dozvoljava integraciju savremenih bezbednosnih sistema, uprkos sve većim zahtevima za pojačanu zaštitu. Govoreći pred francuskim Senatom, de Kar je naglasila da "nema kašnjenja u sprovođenju glavnog bezbednosnog plana muzeja", ali je priznala
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Pljačka luvra: Direktorka priznala "strašan propust", preuzela deo odgovornosti! Ostavka joj odbijena

Pljačka luvra: Direktorka priznala "strašan propust", preuzela deo odgovornosti! Ostavka joj odbijena

Kurir pre 36 minuta
"Desio se strašan propust": Direktorka Luvra priznala grešku koja je omogućila lopovima da izvedu istorijsku pljačku

"Desio se strašan propust": Direktorka Luvra priznala grešku koja je omogućila lopovima da izvedu istorijsku pljačku

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FrancuskaLuvr

Svet, najnovije vesti »

Ponovo prešao Lamanš: Migrant vraćen iz Francuske ponovo stigao u Britaniju malim čamcem

Ponovo prešao Lamanš: Migrant vraćen iz Francuske ponovo stigao u Britaniju malim čamcem

Blic pre 31 minuta
Pljačka luvra: Direktorka priznala "strašan propust", preuzela deo odgovornosti! Ostavka joj odbijena

Pljačka luvra: Direktorka priznala "strašan propust", preuzela deo odgovornosti! Ostavka joj odbijena

Kurir pre 36 minuta
Sud pravde u Hagu: Izrael ne sme da koristi izgladnjivanje kao metod ratovanja

Sud pravde u Hagu: Izrael ne sme da koristi izgladnjivanje kao metod ratovanja

Kurir pre 36 minuta
Žena zakucala ljudima na prozor kuće: Ubrzo je otkrivena jeziva istina koju niko nije ni slutio (foto)

Žena zakucala ljudima na prozor kuće: Ubrzo je otkrivena jeziva istina koju niko nije ni slutio (foto)

Kurir pre 36 minuta
Vojska na ulicama Lime: Proglašeno vanredno stanje zbog talasa nasilja koji je potresao Peru

Vojska na ulicama Lime: Proglašeno vanredno stanje zbog talasa nasilja koji je potresao Peru

Kurir pre 41 minuta