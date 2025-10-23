Direktorka Luvra priznala "strašan propust" nakon pljačke muzeja

Direktorka muzeja Luvr Lorens de Kar istakla je juče, nakon pljačke kraljevskih dragocenosti iz ovog najposećenijeg svetskog muzeja, da se desio "strašan propust" u bezbednosnim merama i navela da je ponudila ostavku, ali da je odbijena.

U svedočenju pred francuskim Senatom, de Kar je istakla da je muzej imao ozbiljan manjak sigurnosnih kamera i druge slabosti koje je pljačka otkrila, navodi BFMTV. De Kar je navela da "zastarela infrastruktura" ove ustanove ne dozvoljava integraciju savremenih bezbednosnih sistema, uprkos sve većim zahtevima za pojačanu zaštitu. Govoreći pred francuskim Senatom, de Kar je naglasila da "nema kašnjenja u sprovođenju glavnog bezbednosnog plana muzeja", ali je priznala