Bela kuća: Tramp se sledeće nedelje sastaje sa Sijem, još uvek moguć sastanak s Putinom

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Bela kuća: Tramp se sledeće nedelje sastaje sa Sijem, još uvek moguć sastanak s Putinom
Američki predsednik Donald Tramp sastaće se sledeće sedmice sa predsednikom Kine Si Đinpingom, čime će završiti višednevnu posetu Aziji, saopštila je danas portparolka Bele kuće Kerolajn Levit. „Tramp će se sastati sa Sijem u četvrtak na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u južnokorejskom gradu Busanu“, rekla je Levit. Ona je navela da će Tramp u nedelju doputovati u Maleziju, gde će se sastati sa premijerom Anvarom Ibrahimom, a uveče će
