Oglasio se Putin o sankcijama Trampa: Neprijateljski čin, imaće posledice

Danas pre 16 minuta  |  S. D.
Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da su najnovije američke sankcije usmerene na dve velike naftne kompanije „ozbiljne“, prenosi Moskovski tajms (The Moscow Times).

Dodao je ipak da nisu dovoljno jake da značajno utiču na ekonomiju. Sjedinjene Američke Države su, podsetimo, u sredu uvele sankcije protiv dve najveće ruske naftne kompanije Rosnjefta i Lukoila, što su prve sankcije protiv Rusije otkako se američki predsednik Donald Tramp vratio na funkciju. „One (sankcije) su za nas, naravno, ozbiljne, to je jasno. I imaće određene posledice, ali neće značajno uticati na naše ekonomsko blagostanje“, rekao je Putin novinarima.
Vladimir PutinTimesRusijaDonald Tramp

