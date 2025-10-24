Predsednik Vučić otvorio fabriku "Muehlbauer": Ovo je jedan od kamena temeljaca moderne Srbije (FOTO/VIDEO)

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Euronews Srbija
Predsednik Vučić otvorio fabriku "Muehlbauer": Ovo je jedan od kamena temeljaca moderne Srbije (FOTO/VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u Staroj Pazovi otvaranju nove fabrike nemačke kompanije "Muehlbauer" za proizvodnju biometrijskih dokumenata uz primenu veštačke inteligencije i potpunu automatizaciju.

Vučić se odmah po dolasku u fabriku sastao sa rukovodstvom kompanije. Otvaranju je prisustvovala i ambasadorka Nemačke u Srbiji Anke Konrad. Predsednik Vučić je na početku obilaska rekao da je reč o jednoj od najboljih fabrika na svetu. "Ovo što ovde vidimo u Pazovi je jedna od najboljih fabrika u svetu. Pre godinu i po dana smo postavili kamen temeljac. Oni rade dokumenta. Sada sam gledao kako rade. Postaviće kioske, dođete, slikate se, i onda uradite pasoš. U
