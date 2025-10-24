RHMZ izdao upozorenje: Sprema se obilna kiša, najkritičnije u nedelju i ponedeljak

Kiša koja je noćas padala, prestala je, a tokom jutra nas očekuje delimično razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku Srbije, gde će još pre podne biti pretežno oblačno, mestimično sa slabim padavinama.

Tokom dana, ovog petka, očekuje nas promenljivo i sveže vreme, posle podne i uveče ponovo s prolaznom kišom i lokalnim pljuskovima. U Beogradu će najniža dnevna temperatura iznositi 13, a najviša 18 stepeni Celzijusa, uz povremeno razvedravanje, dok će u Novom Sadu najniža biti 12, a najviša će dostići 16 podeok Celzijusove skale. Za vikend i početkom sledeće sedmice biće svežije vreme, uz čestu pojavu kiše i lokalnih pljuskova. Republički hidrometeorološki zavod