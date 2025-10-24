Izgubila prvi set, pa posle preokreta pobedila Muhovu! Benčič se plasirala u polufinale turnira u Tokiju

Kurir pre 20 minuta
Izgubila prvi set, pa posle preokreta pobedila Muhovu! Benčič se plasirala u polufinale turnira u Tokiju

Švajcarska teniserka Belinda Benčič plasirala se u polufinale turnira u Tokiju, pošto je danas u četvrtfinalu pobedila 21. igračicu sveta Čehinju Karolinu Muhovu posle tri seta, 3:6, 7:5, 7:5.

Meč je trajao tri sata i pet minuta. Benčič, 13. igračica sveta, uzela je šest puta servis češkoj teniserki, dok je Muhova osvojila pet brejkova. Švajcarska teniserka osvojila je tri poena direktno iz servisa, dok je Muhova zabeležila devet asova. Benčič će u polufinalu igrati protiv 25. teniserke sveta Amerikanke Sofije Kenin, koja je u četvrtfinalu pobedila 10. igračicu sveta Ruskinju Ekaterinu Aleksandrovu. U drugom polufinalu će se sastati sedma teniserka sveta
