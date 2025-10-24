Alon Ohel otpušten danas iz bolnice: Državljanin Srbije se odmah oglasio i poslao snažnu poruku

Mondo pre 38 minuta  |  Uroš Matejić
Alon Ohel otpušten danas iz bolnice: Državljanin Srbije se odmah oglasio i poslao snažnu poruku

Alon Ohel, državljanin Srbije koji je oslobođen iz zatočeništva Hamasa nakon više od dve godine, otpušten je danas iz Medicinskog centra Rabin nakon što je završio sve neophodne lekarske preglede, saopštila je bolnica.

Ohel će sada biti premešten u rehabilitaciono odeljenje iste bolnice, gde će započeti proces oporavka. "Hvala svim ljudima Izraela koji su podržavali moju porodicu i učinili sve da me vrate kući", izjavio je Ohel prilikom izlaska iz bolnice, prenosi Ynet. Dodao je da će "započeti proces rehabilitacije i ličnog usavršavanja kako bi mogao da nastavi sa svojim životom i ostvari sve ciljeve i sve ono što želi da postigne". Ohel je bio otet od strane Hamasa tokom Nova
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Alon Ohel otpušten iz bolnice, počeo proces rehabilitacije

Alon Ohel otpušten iz bolnice, počeo proces rehabilitacije

RTV pre 38 minuta
Alon Ohel pušten iz bolnice, nastavlja oporavak na odoljenju za rehabilitaciju

Alon Ohel pušten iz bolnice, nastavlja oporavak na odoljenju za rehabilitaciju

Radio 021 pre 32 minuta
Alon Ohel pušten iz bolnice

Alon Ohel pušten iz bolnice

N1 Info pre 48 minuta
Alon Ohel otpušten iz bolnice, počeo proces rehabilitacije

Alon Ohel otpušten iz bolnice, počeo proces rehabilitacije

NIN pre 38 minuta
Alon Ohel otpušten iz bolnice, počeo proces rehabilitacije

Alon Ohel otpušten iz bolnice, počeo proces rehabilitacije

RTS pre 32 minuta
Oglasio se Alon Ohel nakon što je otpušten iz bolnice FOTO/VIDEO

Oglasio se Alon Ohel nakon što je otpušten iz bolnice FOTO/VIDEO

B92 pre 33 minuta
Alon Ohel otpušten iz bolnice, počeo proces rehabilitacije

Alon Ohel otpušten iz bolnice, počeo proces rehabilitacije

Politika pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamas

Društvo, najnovije vesti »

Studenti danas u 14h ispred Opštine Inđija, traže smeštaj pešaka

Studenti danas u 14h ispred Opštine Inđija, traže smeštaj pešaka

Mašina pre 48 minuta
Beograd ostaje pokrenuo peticiju protiv nezakonitog nadzora nad decom i „sumnjivog“ obezbeđenja u školama

Beograd ostaje pokrenuo peticiju protiv nezakonitog nadzora nad decom i „sumnjivog“ obezbeđenja u školama

Mašina pre 8 minuta
Posle dočeka studenata, protest: Valjevski gimnazijalci pozvali na skup protiv policijske brutalnosti

Posle dočeka studenata, protest: Valjevski gimnazijalci pozvali na skup protiv policijske brutalnosti

Mašina pre 28 minuta
Zbog hakerskog napada privremeno nedostupan X nalog N1 Srbija

Zbog hakerskog napada privremeno nedostupan X nalog N1 Srbija

N1 Info pre 32 minuta
DUNP: Nastava za zimski semestar počinje 3. novembra

DUNP: Nastava za zimski semestar počinje 3. novembra

N1 Info pre 43 minuta