Alon Ohel otpušten danas iz bolnice: Državljanin Srbije se odmah oglasio i poslao snažnu poruku

Alon Ohel, državljanin Srbije koji je oslobođen iz zatočeništva Hamasa nakon više od dve godine, otpušten je danas iz Medicinskog centra Rabin nakon što je završio sve neophodne lekarske preglede, saopštila je bolnica.

Ohel će sada biti premešten u rehabilitaciono odeljenje iste bolnice, gde će započeti proces oporavka. "Hvala svim ljudima Izraela koji su podržavali moju porodicu i učinili sve da me vrate kući", izjavio je Ohel prilikom izlaska iz bolnice, prenosi Ynet. Dodao je da će "započeti proces rehabilitacije i ličnog usavršavanja kako bi mogao da nastavi sa svojim životom i ostvari sve ciljeve i sve ono što želi da postigne". Ohel je bio otet od strane Hamasa tokom Nova