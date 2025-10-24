Jokić tragičar, Denver izgubio na početku: Nikola promašivao kad je bilo najvažnije

Spektakularan meč gledali smo na početku NBA sezone, a nakon dodatnih pet minuta košarke Golden Stejt je savladao Denver (137:131).

Među tragičarima se našao i Nikola Jokić, uprkos još jednom napravljenom tripl-dablu, jer je u finišu produžetka promašio nekoliko odlučujućih šuteva. Pre toga je Denver baš akcijom za Nikolu Jokića želeo da izbegne produžetak. Imali su u svojim rukama loptu za poslednji napad u četvrtoj deonici, Džamal Marej je potrošio mnogo vremena i zatim uposlio srpskog košarkaša, ali... Jokić je promašio šut za dva poena, a trener Dejvid Adelman zatim je pritrčao sudijama i