Na današnji dan: Nacisti naredili Jevrejima da nose Davidovu zvezdu, umrli Kristijan Dior i Roza Sparks

Pregled najznačajnijih događaja na današnji dan, 24. oktobar, u svetu i kod nas.

1360 - Engleski kralj Edvard III i francuski kralj Žan II Dobri, potpisali su u Kaleu sporazum kojim je okončana prva faza Stogodišnjeg rata. Englezi su dobili deo francuske teritorije, a Edvard III se zauzvrat odrekao polaganja prava na francuski presto. 1601 - Umro je danski astronom Tiho Brahe, koji je podigao čuvenu opservatoriju "Uranijenburg" na ostrvu Hven i gotovo dve decenije osmatrao planete, posebno Mars. Otkrio je novu zvezdu u sazvežđu Kasiopeje. 1618