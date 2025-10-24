Patrijarh: Ljubav i poštovanje, temelj svakog društva

Patrijarh: Ljubav i poštovanje, temelj svakog društva
On je na svečanoj akademiji povodom obeležavanja 850 godina od rođenja Svetog Save poručio da mir, ljubav i međusobno poštovanje treba da budu temelj svakog društva. “Iz ovog grada koji vekovima svedoči da je različitost bogatstvo, a ne povod za sukobe molimo se da nas Gospod ispuni mirom, snagom, ljubavlju i razumevanjem jedni prema drugima. Učimo od Svetog Save da budemo dobri ljudi i gradimo mostove koji nas povezuju, jer samo ljubav i međusobno poverenje mogu
