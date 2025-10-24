Litvanija: Ruski avioni Su-30 i Il-78 narušili vazdušni prostor, Moskva negira; Zelenski od Brisela traži i "patriote"

Rat u Ukrajini – 1339. dan. Ruski vojni avioni nakratko su sinoć narušili vazdušni prostor Litvanije, saopštio je predsednik te zemlje Gitanas Nauseda, nazivajući incident očiglednim kršenjem teritorijalnog integriteta zemlje članice EU i NATO-a. Rusko Ministarstvo odbrane odbacilo je tvrdnje Litvanije, navodeći da su avioni leteli iznad Kalinjingrada u skladu sa pravilima i nisu narušili granice drugih država. Volodimir Zelenski apelovao na evropske lidere da brže odlučuju o isporuci Kijevu, kako

Litvanija: Ruski avioni Su-30 i Il-78 narušili vazdušni prostor, Moskva negira Ruski vojni avioni nakratko su sinoć narušili vazdušni prostor Litvanije, saopštio je predsednik te zemlje Gitanas Nauseda, nazivajući incident očiglednim kršenjem teritorijalnog integriteta zemlje članice EU i NATO-a. "Ovo je očigledno kršenje međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Litvanije", napisao je Nauseda na društvenoj mreži Iks. Ministarstvo spoljnih poslova Litvanije