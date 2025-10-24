Litvanija: Ruski avioni Su-30 i Il-78 narušili vazdušni prostor, Moskva negira; Zelenski od Brisela traži i "patriote"

RTS pre 14 minuta
Litvanija: Ruski avioni Su-30 i Il-78 narušili vazdušni prostor, Moskva negira; Zelenski od Brisela traži i "patriote"

Rat u Ukrajini – 1339. dan. Ruski vojni avioni nakratko su sinoć narušili vazdušni prostor Litvanije, saopštio je predsednik te zemlje Gitanas Nauseda, nazivajući incident očiglednim kršenjem teritorijalnog integriteta zemlje članice EU i NATO-a. Rusko Ministarstvo odbrane odbacilo je tvrdnje Litvanije, navodeći da su avioni leteli iznad Kalinjingrada u skladu sa pravilima i nisu narušili granice drugih država. Volodimir Zelenski apelovao na evropske lidere da brže odlučuju o isporuci Kijevu, kako

Litvanija: Ruski avioni Su-30 i Il-78 narušili vazdušni prostor, Moskva negira Ruski vojni avioni nakratko su sinoć narušili vazdušni prostor Litvanije, saopštio je predsednik te zemlje Gitanas Nauseda, nazivajući incident očiglednim kršenjem teritorijalnog integriteta zemlje članice EU i NATO-a. "Ovo je očigledno kršenje međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Litvanije", napisao je Nauseda na društvenoj mreži Iks. Ministarstvo spoljnih poslova Litvanije
Radimo na zaobilaženju sankcija SAD-a ruskim naftnim kompanijama, rekao Orban

Slobodna Evropa pre 44 minuta
Vijesti: Američke sankcije Lukoilu neće imati uticaj na snabdevanje gorivom u Crnoj Gori

Danas pre 29 minuta
Telefonski poziv koji je promenio sve: "Kad pozovem Putina..."

B92 pre 48 minuta
Oglasio se Putin o sankcijama Trampa: Neprijateljski čin, imaće posledice

Danas pre 1 sat
I ruski Lukoil pod američkim sankcijama: Kako će to uticati na Srbiju

Moj Novi Sad pre 1 sat
"Naći ćemo način da zaobiđemo američke sankcije": Orban prkosi Trampu i Vašingtonu, gura im prst u oko

Mondo pre 59 minuta
Orban: Mađarska traži načine da zaobiđe sankcije SAD ruskim naftnim kompanijama

Euronews pre 1 sat
Muškarac umro nakon ujeda muve: Lekari ništa nisu mogli da urade: "Nisam mogla da zamislim da će jedan ubod dovesti do ovoga"…

Blic pre 14 minuta
Danas se održavaju predsednički izbori u Irskoj: Kritičarka Izraela i odnosa NATO prema Ukrajini, ima najveće šanse za pobedu…

Danas pre 33 minuta
Tri osobe poginule u napadu na Herson, povređeno 19

RTV pre 13 minuta
Ne, nije izgorela MOL rafinerija u Bratislavi: Slovnaft demantovao informacije sa proruskih naloga

Nedeljnik pre 24 minuta
Financial Times: Washington riskira energetski udar zbog sankcija Moskve

SEEbiz pre 3 minuta