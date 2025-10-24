Putin: Dobro razmislite o slanju “tomahavka”; Zelenski od Brisela traži i “patriote”

Rat u Ukrajini – 1339. dan. Predsednik Rusije Vladimir Putin kaže da bi odgovor Moskve na potencijalne napade raketa “tomahavk” na rusku teritoriju bio "zapanjujući". Volodimir Zelenski apelovao na evropske lidere da brže odlučuju o isporuci Kijevu, kako "tomahavka" tako i PVO sistema "patriot". Nakon što su SAD uvele sankcije kompanijama "Lukoil" i "Rosnjeft", Peking obustavio kupovinu ruske nafte.

Predsednik SAD Donald Tramp uveo je sankcije Rusiji, prvi put u svom drugom mandatu, koje su usmerene na naftne kompanije "Lukoil" i "Rosnjeft". Američko Ministarstvo finansija, koje je odgovorno za sankcije, saopštilo je da je spremno da preduzme dalje akcije i pozvalo je Moskvu da odmah pristane na prekid vatre u ratu u Ukrajini, koji je počeo u februaru 2022. godine. Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev ocenio je taj potez Vašingtona