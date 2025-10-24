Putin: Dobro razmislite o slanju “tomahavka”; Zelenski od Brisela traži i “patriote”

RTS
Putin: Dobro razmislite o slanju “tomahavka”; Zelenski od Brisela traži i “patriote”

Rat u Ukrajini – 1339. dan. Predsednik Rusije Vladimir Putin kaže da bi odgovor Moskve na potencijalne napade raketa “tomahavk” na rusku teritoriju bio "zapanjujući". Volodimir Zelenski apelovao na evropske lidere da brže odlučuju o isporuci Kijevu, kako "tomahavka" tako i PVO sistema "patriot". Nakon što su SAD uvele sankcije kompanijama "Lukoil" i "Rosnjeft", Peking obustavio kupovinu ruske nafte.

Predsednik SAD Donald Tramp uveo je sankcije Rusiji, prvi put u svom drugom mandatu, koje su usmerene na naftne kompanije "Lukoil" i "Rosnjeft". Američko Ministarstvo finansija, koje je odgovorno za sankcije, saopštilo je da je spremno da preduzme dalje akcije i pozvalo je Moskvu da odmah pristane na prekid vatre u ratu u Ukrajini, koji je počeo u februaru 2022. godine. Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev ocenio je taj potez Vašingtona
Vladimir Putin, Savet bezbednosti, Dmitrij Medvedev, Moskva, Ukrajina, Brisel, Vašington, Peking, Rusija, Kijev, Donald Tramp, nafta, Vladimir Zelenski

