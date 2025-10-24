„Reci kravama da daju mleko sat ranije“ – doktor Diligenski o besmislu pomeranja časovnika

U noći između subote i nedelje preći ćemo na zimsko računanje vremena, odnosno, vraćamo se na „staro vreme“, kako se ono do 1986. u Srbiji računalo tokom cele godine, kada smo počeli da sedam meseci godišnje živimo u skladu sa letnjim računanjem vremena. Da li ćemo ovaj prelazak lakše podneti za Jutarnji program su govorili neuropsihijatar i psihoterapeut, dr Vladimir Diligenski i fizičar i novinar, Slobodan Bubnjević.

Pomeranje časovnika dva puta godišnje utiče na sve, kako zdrave, ali posebno na bolesne, posebno hronične pacijente, napominje dr Vladimir Diligenski. „Minimalna transformacija u normalno stanje je dva dana. Znači, svakog zakači ta promena radnog vremena u smislu da loše spavaju, bivaju razdražljivi, umorni i osećaju se ponekad i depresivno i veoma napeto. Ono što nije dobro, što je koncentracija za posao koji rade snižena a time i mentalna efikasnost“, napominje