"Otvoriću još jednu farbriku u Srbiji": Nemački milioner oduševio sve u Staroj Pazovi

Telegraf pre 51 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
"Otvoriću još jednu farbriku u Srbiji": Nemački milioner oduševio sve u Staroj Pazovi
Direktor kompanije Milbauer, Jozef Milbauer, izjavio je danas, tokom obilaska sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nove fabrike nemačke kompanije Milbauer u Staroj Pazovi, koja će danas biti puštena u rad, da će se vratiti da otvori još jednu fabriku između dve sadašnje, a Vučić je dodao da to znači da će Milbauer graditi i treću fabriku, gde će biti najveći broj zaposlenih. Vučić je istakao da je reč o nemačkoj, odnosno bavarskoj tehnologiji i da je ona
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Probudi se, razbudi se, ajde malo živosti unesi": Vučić se direktno obratio ministrima u Vladi: "Izgledate kao da ste 14…

"Probudi se, razbudi se, ajde malo živosti unesi": Vučić se direktno obratio ministrima u Vladi: "Izgledate kao da ste 14 grmljavina preživeli na putu dovde" (video)

Blic pre 14 minuta
Predsednik Vučić otvorio fabriku "Muehlbauer": Ovo je jedan od kamena temeljaca moderne Srbije (FOTO/VIDEO)

Predsednik Vučić otvorio fabriku "Muehlbauer": Ovo je jedan od kamena temeljaca moderne Srbije (FOTO/VIDEO)

Euronews pre 16 minuta
Vučić: Srbija sa radošću prihvata kritike iz Nemačke

Vučić: Srbija sa radošću prihvata kritike iz Nemačke

NIN pre 12 minuta
"Imaćemo najmodernije pasoše": Vučić na otvaranju nove fabrike Muehlbauer u Staroj Pazovi: "To što oni rade je najbolje na…

"Imaćemo najmodernije pasoše": Vučić na otvaranju nove fabrike Muehlbauer u Staroj Pazovi: "To što oni rade je najbolje na svetu" (foto/video)

Blic pre 16 minuta
Vučić: Srbija sa radošću prihvata kritike Nemačke

Vučić: Srbija sa radošću prihvata kritike Nemačke

Vesti online pre 6 minuta
Nemačka kompanija Milbauer otvorila još jednu fabriku u Staroj Pazovi

Nemačka kompanija Milbauer otvorila još jednu fabriku u Staroj Pazovi

Biznis.rs pre 37 minuta
Vučić: Dobili smo jednu od najboljih fabrika, za dve godine imaćemo moderne pasoše

Vučić: Dobili smo jednu od najboljih fabrika, za dve godine imaćemo moderne pasoše

RTS pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićIvica DačićBavarskaNemačkaStara Pazova

Ekonomija, najnovije vesti »

Grad Beograd sproveo nabavke mimo zakona vredne 137 miliona, među njima i one za besplatne udžbenike

Grad Beograd sproveo nabavke mimo zakona vredne 137 miliona, među njima i one za besplatne udžbenike

Nova ekonomija pre 46 minuta
Prosečna zarada Novosađana u avgustu skoro 122.000 dinara: Kako stoji vaša plata?

Prosečna zarada Novosađana u avgustu skoro 122.000 dinara: Kako stoji vaša plata?

Radio 021 pre 2 minuta
Koliko stranaca zapravo radi u Nemačkoj?

Koliko stranaca zapravo radi u Nemačkoj?

Kamatica pre 17 minuta
Premijer Macut na potpisivanju ugovora o bespovratnim sredstvima lokalnim samoupravama

Premijer Macut na potpisivanju ugovora o bespovratnim sredstvima lokalnim samoupravama

Beta pre 17 minuta
Vlada izmenila Uredbu o maržama, trgovci treba da potpišu anekse sa dobavljačima

Vlada izmenila Uredbu o maržama, trgovci treba da potpišu anekse sa dobavljačima

RTV pre 26 minuta