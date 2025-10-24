"Otvoriću još jednu farbriku u Srbiji": Nemački milioner oduševio sve u Staroj Pazovi

Direktor kompanije Milbauer, Jozef Milbauer, izjavio je danas, tokom obilaska sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nove fabrike nemačke kompanije Milbauer u Staroj Pazovi, koja će danas biti puštena u rad, da će se vratiti da otvori još jednu fabriku između dve sadašnje, a Vučić je dodao da to znači da će Milbauer graditi i treću fabriku, gde će biti najveći broj zaposlenih. Vučić je istakao da je reč o nemačkoj, odnosno bavarskoj tehnologiji i da je ona