OVO je reklama zbog koje je Tramp prekinuo trgovinske pregovore sa Kanadom

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da prekida trgovinske pregovore sa Kanadom, navodeći kao razlog negativnu televizijsku reklamu o carinama koja je nedavno emitovana u kanadskoj provinciji Ontario.

Tramp je kao razlog za momentalni prekid pregovora naveo da je u reklami korišćen govor bivšeg predsednika SAD Ronalda Regana iz 1987. godine, koji je, prema navodima Reganove fondacije, izvučen iz konteksta. U reklami se čuje kako Regan izgovara sledeće: " Kada neko kaže: "Hajde da uvedemo carine na strane uvoze", to na prvi pogled deluje kao patriotski potez kojim se štite američki proizvodi i radna mesta. I ponekad, kratkoročno, to i funkcioniše - ali samo