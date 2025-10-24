Za vikend počinje zimsko računanje vremena: Poznata i godina nakon koje se očekuje ukidanje!

Telegraf pre 18 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Za vikend počinje zimsko računanje vremena: Poznata i godina nakon koje se očekuje ukidanje!

Letnje računanje vremena u 2025. godini završava se u nedelju, 26. oktobra u 3 sata, tako što se vreme u 3 sata računa kao 2 sata, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale.

Na osnovu Zakona o računanju vremena, kazaljke na satu se pomeraju jedan sat unazad. Zimsko računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u martu 2026. godine. Podsetimo, sat se pomera radi bolje iskoristivosti dnevne svetlosti: leti da se kasnije mrak spusti, zimi da bude ranije svetlo ujutru. Praktika je usklađena sa zemljama Evropske unije: Srbiji, iako nije članica, prati te datume. Iako se diskutuje o ukidanju pomeranja sata, još nije donesena konačna odluka
