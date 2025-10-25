''U toku je balistički napad, potražite sklonište'': Stravični napadi na Ukrajinu, hitno se oglasio Kličko!

Alo pre 3 sata
''U toku je balistički napad, potražite sklonište'': Stravični napadi na Ukrajinu, hitno se oglasio Kličko!

Ruske snage su rano jutros izvele snažne napade balističkim raketama na Kijev i druge delove Ukrajine. Poginule dve osobe u Dnjepropetrovsku

U ruskim raketnim napadima i udarima dronova ubijene su jutros dve osobe, a nekoliko je ranjeno u više oblasti Ukrajine, saopštile su tamošnje vlasti. Lokalne vlasti su Dnjepropetrovskunavele su da su dve osobe poginule i sedam povređeno u napadima. - Izbili su požari. Oštećeni su stanovi i privatne zgrade, pomoćna zgrada, prodavnica i automobil - dodale su vlasti. Moskva je takođe ciljala Kijevu noćnim napadima, oštećujući zgrade i kuće u nekoliko naselja. U
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

(Video) Balistički napad na Kijev: Uzbuna u Kijevu, stižu jezivi snimci: Eksplozije odjekuju širom grada, ima mrtvih, sve gori…

(Video) Balistički napad na Kijev: Uzbuna u Kijevu, stižu jezivi snimci: Eksplozije odjekuju širom grada, ima mrtvih, sve gori

Blic pre 10 minuta
Ukrajinske vlasti: U ruskom napadu tri osobe poginule, 17 povređeno

Ukrajinske vlasti: U ruskom napadu tri osobe poginule, 17 povređeno

Novi magazin pre 1 sat
Ima mrtvih u ruskim udarima na Ukrajinu! Kličko: "Eksplozije u glavnom gradu, u toku je balistički napad, molimo vas da…

Ima mrtvih u ruskim udarima na Ukrajinu! Kličko: "Eksplozije u glavnom gradu, u toku je balistički napad, molimo vas da potražite sklonište"

Kurir pre 1 sat
Najmanje jedna osoba poginula, 10 povrijeđeno u ruskom napadu balističkim raketama na Kijev

Najmanje jedna osoba poginula, 10 povrijeđeno u ruskom napadu balističkim raketama na Kijev

Slobodna Evropa pre 3 sata
U Kijevu uništena elektrana na levoj obali Dnjepra

U Kijevu uništena elektrana na levoj obali Dnjepra

Politika pre 3 sata
Žestok raketni napad ruskih snaga na Kijev: Ima poginulih, došlo do požara i materijalne štete

Žestok raketni napad ruskih snaga na Kijev: Ima poginulih, došlo do požara i materijalne štete

Mondo pre 4 sati
Kijev u plamenu, dronovi ga nadleću: Jedna osoba poginula, 10 povređeno!

Kijev u plamenu, dronovi ga nadleću: Jedna osoba poginula, 10 povređeno!

Alo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaKijevpožar

Svet, najnovije vesti »

Kina i SAD počele nove trgovinske pregovore

Kina i SAD počele nove trgovinske pregovore

Nova ekonomija pre 34 minuta
Bivši izraelski špijun lovi pljačkaše luvra! Iskusni profesionalac već našao prvi trag, u zločinu pomogla osoba iznutra? "Oni…

Bivši izraelski špijun lovi pljačkaše luvra! Iskusni profesionalac već našao prvi trag, u zločinu pomogla osoba iznutra? "Oni dobro znaju da ako to urade..."

Kurir pre 40 minuta
Amerika uvela sankcije predsedniku Kolumbije i njegovoj ženi i sinu

Amerika uvela sankcije predsedniku Kolumbije i njegovoj ženi i sinu

BBC News pre 9 minuta
Fon der Lajen: EU razvija plan za smanjenje zavisnosti od kritičnih sirovina iz Kine

Fon der Lajen: EU razvija plan za smanjenje zavisnosti od kritičnih sirovina iz Kine

RTV pre 9 minuta
Tajms: Trampove tarife zbližile Moskvu i Nju Delhi

Tajms: Trampove tarife zbližile Moskvu i Nju Delhi

Pravda pre 9 minuta