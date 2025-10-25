''U toku je balistički napad, potražite sklonište'': Stravični napadi na Ukrajinu, hitno se oglasio Kličko!

Ruske snage su rano jutros izvele snažne napade balističkim raketama na Kijev i druge delove Ukrajine. Poginule dve osobe u Dnjepropetrovsku

U ruskim raketnim napadima i udarima dronova ubijene su jutros dve osobe, a nekoliko je ranjeno u više oblasti Ukrajine, saopštile su tamošnje vlasti. Lokalne vlasti su Dnjepropetrovskunavele su da su dve osobe poginule i sedam povređeno u napadima. - Izbili su požari. Oštećeni su stanovi i privatne zgrade, pomoćna zgrada, prodavnica i automobil - dodale su vlasti. Moskva je takođe ciljala Kijevu noćnim napadima, oštećujući zgrade i kuće u nekoliko naselja. U