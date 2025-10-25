Kraj rata u Ukrajini?

B92 pre 2 sata
Kraj rata u Ukrajini?

Specijalni izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju Kiril Dmitrijev izjavio je da veruje da su njegova zemlja, SAD i Ukrajina blizu diplomatskog rešenja za okončanje rata u Ukrajini.

U razgovoru za CNN nakon dolaska u Vašington na razgovore sa američkim zvaničnicima, Dmitrijev je rekao da sastanak između Donalda Trampa i Putina, nije otkazan, kako je američki predsednik naveo, i da će se dvojica lidera verovatno ipak sastati. Tramp je rekao da je otkazao planirani sastanak sa Putinom u Budimpešti zbog nedostatka napretka u diplomatskim naporima da se okonča rat, kao i zbog osećaja da je trenutak neodgovarajući. "Verujem da su Rusija, SAD i
