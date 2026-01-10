Donald Tramp, pirat sa Kariba

Donald Tramp, pirat sa Kariba

„Monroova doktrina“ se u Latinskoj Americi vraća na velika vrata, sada dopunjena i svojevrsnim „Trampovim otiskom“. Cilj Sjedinjenih Država jeste da obnove kontinentalnu dominaciju, potisnu kineski uticaj i region stave u službu unutrašnjih prioriteta Bele kuće. Poslednji događaji u Venecueli pokazuju da se ova strategija više ne iscrpljuje u sankcijama, diplomatskim pritiscima i posrednim destabilizacijama

Tekst je originalno objavljen u Mond diplomatika na srpskom jeziku. Janauarsko izdanje pogledajte OVDE. Piše Kristof Ventura, novinar On snosi odgovornost za više od tri hiljade nestanaka ili ubistava. Pod njegovom komandom, oko četrdeset hiljada ljudi bilo je izloženo mučenju; neki od njih i danas trpe posledice njegovog delovanja. Nije iznenađenje što su portreti Augusta Pinočea postali retkost u Čileu nakon okončanja diktature koju je nametnuo zemlji od 1973. do
