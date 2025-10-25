Na današnji dan, 25. oktobar

Danas je subota, 25. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

732 - Franački vladar Šarl (Charles) teško je porazio u bici kod Poatjea Saracene i time definitivno zaustavio njihov dalji prodor u zapadnu Evropu, što mu je donelo nadimak Martel (Čekić). Poznat je pod imenom Karlo Martel. 1400 - Umro je engleski pisac Džefri Čoser (Geoffrey Chaucer) začetnik moderne engleske književnosti. Njegove "Kenterberijske priče" smatraju se najznačajnijim delom engleske srednjovekovne književnosti. 1415 - Englezi su u Stogodišnjem ratu,