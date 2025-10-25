Pokušaj ubistva u Novom Sadu: Osumnjičeni uhapšen

U Novom Sadu se noćas dogodio pokušaj ubistva, kada je ispred čarde "Mačak" u naselju Kamenjar kod Dunava jedan muškarac uboden nožem, saznaje Tanjug.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su O. Ž. (1998) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo u pokušaju, saopšteno je danas iz MUP-a. Sumnja se da je, jutros, oko 3.00 sata, na Kamenjaru, on ubo nožem u stomak dvadesetsedmogodišnjeg Novosađanina, koji je sa teškim telesnim povredama hospitalizovan u Kliničkom centru Vojvodine. O. Ž. će biti određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz