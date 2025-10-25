Pokušaj ubistva u Novom Sadu: Osumnjičeni uhapšen

B92 pre 1 sat
Pokušaj ubistva u Novom Sadu: Osumnjičeni uhapšen

U Novom Sadu se noćas dogodio pokušaj ubistva, kada je ispred čarde "Mačak" u naselju Kamenjar kod Dunava jedan muškarac uboden nožem, saznaje Tanjug.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su O. Ž. (1998) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo u pokušaju, saopšteno je danas iz MUP-a. Sumnja se da je, jutros, oko 3.00 sata, na Kamenjaru, on ubo nožem u stomak dvadesetsedmogodišnjeg Novosađanina, koji je sa teškim telesnim povredama hospitalizovan u Kliničkom centru Vojvodine. O. Ž. će biti određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Uhapšen Novosađanin zbog sumnje da je noćas nožem ubo sugrađanina

Uhapšen Novosađanin zbog sumnje da je noćas nožem ubo sugrađanina

NIN pre 26 minuta
Posvađao se sa milanom, pa mu zario nož u stomak! Ovde se jutros dogodio krvavi napad: Osumnjičeni posle zločina nestao…

Posvađao se sa milanom, pa mu zario nož u stomak! Ovde se jutros dogodio krvavi napad: Osumnjičeni posle zločina nestao, policija ga locirala

Kurir pre 1 sat
Uhapšen napadač iz novog sada On je osumnjičen da je suparniku zario nož u stomak

Uhapšen napadač iz novog sada On je osumnjičen da je suparniku zario nož u stomak

Alo pre 1 sat
Policija potvrdila da je uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva na Kamenjaru

Policija potvrdila da je uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva na Kamenjaru

Radio 021 pre 1 sat
Novosađanin (27) uhapšen zbog pokušaja ubistva: Nožem ubo u stomak vršnjaka u Kamenjaru

Novosađanin (27) uhapšen zbog pokušaja ubistva: Nožem ubo u stomak vršnjaka u Kamenjaru

N1 Info pre 2 sata
U Novom Sadu noćas pokušaj ubistva, osumnjičeni uhapšen

U Novom Sadu noćas pokušaj ubistva, osumnjičeni uhapšen

RTV pre 1 sat
Policija o pokušaju ubistva u Novom Sadu: Osumnjičeni priveden, žrtva sa teškim povredama u bolnici

Policija o pokušaju ubistva u Novom Sadu: Osumnjičeni priveden, žrtva sa teškim povredama u bolnici

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi SadDunavTanjugMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Hronika, najnovije vesti »

Crne kutije pronađene posle pada teretnog aviona u Hongkongu

Crne kutije pronađene posle pada teretnog aviona u Hongkongu

N1 Info pre 11 minuta
Crne kutije pronađene posle pada teretnog aviona u Hongkongu

Crne kutije pronađene posle pada teretnog aviona u Hongkongu

Novi magazin pre 11 minuta
Zemljotres pogodio južnu obalu Kamčatke

Zemljotres pogodio južnu obalu Kamčatke

Politika pre 11 minuta
Pronađena crna kutija aviona koji se srušio kod aerodroma u Hongkongu

Pronađena crna kutija aviona koji se srušio kod aerodroma u Hongkongu

Danas pre 30 minuta
Pronađena crna kutija aviona koji se srušio kod aerodroma u Hongkongu: Skrenuo sa piste tokom sletanja, pa udario u patrolno…

Pronađena crna kutija aviona koji se srušio kod aerodroma u Hongkongu: Skrenuo sa piste tokom sletanja, pa udario u patrolno vozilo obezbeđenja

Nova pre 1 sat