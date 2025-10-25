Oko 250 studenata krenulo peške iz Čačka ka Novom Sadu

Beta pre 2 sata

Oko 250 studenata Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Čačku krenulo je danas iz tog grada peške u Novi Sad na komemorativni skup povodom godišnjice pada nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici kada je poginulo 16 ljudi.

Studenti su rekli agenciji Beta da će im se u Valjevu, gde će prespavati trećeg dana pešačenja, pridružiti još oko 200 studenata sa kojima će zajedno pešačiti do Novog Sada i kasnije još 200 studenata iz drugih gradova.

Pre polaska iz Čačka studenti FTN su uručili pehar paratriatloncu iz tog grada Lazaru Filipoviću, koji ih je od početka protesta podržavao i pešačio s njima na sve dosadašnje proteste.

"On je bio sa nama u najtežim trenucima šetnje, kada nam je svima teško padao svaki kilometar do narednog mesta i njegova podrška nam je najviše značila", rekao je student FTN koji je Filipoviću uručio pehar.

Filipović, koji je pre sedam dana osvojio bronzanu medalju kao reprezentativac Srbije na Svetskom prvenstvu u paratriatlonu održanom u Vulongongu u Australiji, zahvalio se studentima.

"Pokazali ste veličinu time što ste me vodili na protestnim pešačenjima i pokazali mi da moj nedostatak vida zapravo ne postoji uz vas i vaše razumevanje", rekao je Filipović, koji je pozdravjen ovacijama studenata i okupljenih građana.

Sa studentima koji pešače od Čačka do Novog Sada su i dvojica studenata iz Egipta koji studiraju na čačanskom FTN, nekoliko maturanata čačanskih srednjih škola i građana.

Među njima je i monah Mihajlo iz manastira Nimnik kod Požarevca koji je rekao agenciji Beta da deseti put pešači sa studentima na proteste u Srbiji.

Studente će do Novog Sada, kao i u prethodnim njhovim protestnim pešačenjima, pratiti Čačanin Dragan Stević sa kvadom i prikolicom u kojoj vozi njihove stvari, zajedno sa građanima koji će voziti još dva automobila i dva kombija.

Na Stevićevom kvadu se nalazi plastična replika bagera na kome piše "Čačak", simbol petooktobarskih promena u Srbiji 2000. godine, bukvar i zastava grada Čačka.

Na početku kolone studenti nose srpske zastave, zastave FTN i grada Čačka, drveni krst koji su dobili u manastiru Hilandar, do koga su pre nekoliko meseci pešačili iz Čačka i repliku freske Svetog Save iz njegove isposnice na Svetoj Gori.

Kolonu studenata ispratilo je ispred zgrade FTN u Čačku više stotina građana.

Studenti će za sedam dana, od Čačka do Novog Sada, prepešačiti oko 238 kilometra.

Prvi dan pešačenja čačanski studenti će prespavati u Požegi, drugi u Kosjeriću, treći u Valjevu, četvrti u Koceljevu, peti u Šapcu, šesti u Rumi i planirano je da sedmi dan stignu u Novi Sad oko 20.30 časova.

(Beta, 25.10.2025)