(Video) Darko Lazić pevao na 40. Rođendanu ane Sević Muž izneo veliku tortu, a slavljenica gori u izazovnoj haljini: Cela porodica na okupu

Pevač Darko Lazić i njegova bivša supruga Ana Sević još jednom su dokazali koliko se dobro slažu i nakon razvoda, a u braku su dobili ćerku Lorenu.

Naime, na Aninom 40. rođendanu koji je održan u jednom luksuznom restoranu u Beogradu, atmosfera je bila vesela, a vrhunac večeri bio je trenutak kada je njen bivši muž Darko Lazić zapevao u čast svoje bivše žene. Ana je blistala u crvenoj izazovnoj haljini sa velikim dekolteom, koja je isticala njenu besprekornu figuru, dok su gosti komentarisali kako slavljenica izgleda bolje nego ikad. Ana je blistala od sreće i održala poseban govor za goste, a njen suprug