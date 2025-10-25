"Izgleda kao da su Voja i Dragan par": Hit slika s rođendana Jovane Jeremić osvanula na mrežama, pogledajte bivše

Mondo pre 10 minuta  |  Dragana Tomašević
"Izgleda kao da su Voja i Dragan par": Hit slika s rođendana Jovane Jeremić osvanula na mrežama, pogledajte bivše

Voditeljka Jovana Jeremić je juče proslavila svoj 35. rođendan na koji su došli i njen bivši muž i bivši dečko.

Mediji su bili u prilici da gledaju kako je voditeljka bliska s bivšim suprugom Vojom Miloševićem, ali i Draganom Stankovićem, koji se za ovu priliku obukao u vatreno crveno odelo kako bi se slagao s njenim stajlingom. Pročitajte još: Jovanin pekar stigao na rođendan: Obukao crveni sako da sluti na radost, pao strastveni zagrljaj Nakon performansa koji je uključivao i svetu vodicu, voditeljka Jovana Jeremić je ušla na zabavu, a potom na društvenim mrežama objavila
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Bivši muž Jovane Jeremić stigao na njen 35.: Rođendan Voditeljka ga snažno grli, a on ponosno pozira u elegantnom odelu

Bivši muž Jovane Jeremić stigao na njen 35.: Rođendan Voditeljka ga snažno grli, a on ponosno pozira u elegantnom odelu

Blic pre 9 minuta
Darko Lazić pevao na 40. Rođendanu ane Sević: Danijela pogodila pesma - za 20 sekundi dao 1.500 €, a pevač uživao dok je…

Darko Lazić pevao na 40. Rođendanu ane Sević: Danijela pogodila pesma - za 20 sekundi dao 1.500 €, a pevač uživao dok je snimao sadašnju i bivšu u transu video

Kurir pre 4 minuta
(Foto) "velika porodica": Jovana Jeremić spojila bivše, Vojislav i Dragan se grle - tu su u njegovi sinovi i voditeljkina…

(Foto) "velika porodica": Jovana Jeremić spojila bivše, Vojislav i Dragan se grle - tu su u njegovi sinovi i voditeljkina sestra

Blic pre 54 minuta
(Video) Darko Lazić pevao na 40. Rođendanu ane Sević Muž izneo veliku tortu, a slavljenica gori u izazovnoj haljini: Cela…

(Video) Darko Lazić pevao na 40. Rođendanu ane Sević Muž izneo veliku tortu, a slavljenica gori u izazovnoj haljini: Cela porodica na okupu

Blic pre 2 sata
Palmin sin bio na rođendanu Jovane Jeremić: Izljubio se sa slavljenicom, s njim došao i Luka Dačić

Palmin sin bio na rođendanu Jovane Jeremić: Izljubio se sa slavljenicom, s njim došao i Luka Dačić

Mondo pre 1 sat
Celu noć između dve vatre: Jovana Jeremić se na rođendanu grlila i ljubila sa jednim bivšim, pa sa drugim: "Svećice sam duvala…

Celu noć između dve vatre: Jovana Jeremić se na rođendanu grlila i ljubila sa jednim bivšim, pa sa drugim: "Svećice sam duvala na groblju gde mi je otac sahranjen" (video)

Blic pre 2 sata
Ana Sević slavi sa mužem biznismenom i sve pršti od ljubavi: Pevačica u vatrenoj haljini, muž je ljubi i podiže: Njenoj sreći…

Ana Sević slavi sa mužem biznismenom i sve pršti od ljubavi: Pevačica u vatrenoj haljini, muž je ljubi i podiže: Njenoj sreći nema kraja

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Jovana Jeremić

Zabava, najnovije vesti »

Nikola Peković gradi kuću na Avali: Bivši košarkaš u toku brakorazvodne parnice izabrao lokaciju za život sa novom devojkom…

Nikola Peković gradi kuću na Avali: Bivši košarkaš u toku brakorazvodne parnice izabrao lokaciju za život sa novom devojkom

Blic pre 4 minuta
Bivši muž Jovane Jeremić stigao na njen 35.: Rođendan Voditeljka ga snažno grli, a on ponosno pozira u elegantnom odelu

Bivši muž Jovane Jeremić stigao na njen 35.: Rođendan Voditeljka ga snažno grli, a on ponosno pozira u elegantnom odelu

Blic pre 9 minuta
Horoskop za 25. oktobar: Device, kolo sreće se okreće! Vage, obratite pažnju na zdravlje

Horoskop za 25. oktobar: Device, kolo sreće se okreće! Vage, obratite pažnju na zdravlje

Hello pre 10 minuta
Teodora Džehverović za dupleks dala 400.000 €: Kupila i 2 parking mesta, a za stan na 21. spratu sve mora da bude vrhunsko -…

Teodora Džehverović za dupleks dala 400.000 €: Kupila i 2 parking mesta, a za stan na 21. spratu sve mora da bude vrhunsko - za opremanje pukla još brdo love

Kurir pre 0 minuta
„Starateljstvo“ nad ljubimcem: Kako raskid utiče na one koji ne govore

„Starateljstvo“ nad ljubimcem: Kako raskid utiče na one koji ne govore

Luftika pre 4 minuta