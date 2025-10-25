Najvažnija novina za budućnost Kragujevca: Obezbeđeno trajno rešenje vodosnabdevanja - Evo odakle ćemo dobijati pijaću vodu…

Kragujevac je zvanično dobio saglasnost da se priključi na regionalni sistem vodosnabdevanja „Arilje – profil Svračkovo“ na reci Rzav.

Ovim kapitalnim projektom, grad trajno rešava pitanje vodosnabdevanja, čime se stavlja tačka na višedecenijske probleme i obezbeđuje stabilno, sigurno i održivo snabdevanje pijaćom vodom za buduće generacije. Ovo su, gostujući na RTK, sa Kragujevčanima podelili gradonačelnik Nikola Dašić, predsednik Skupštine grada Ivica Momčilović i koordinator iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Goran Gavrilović, koji su istakli da je to jedna od najznačajnijih vesti za razvoj grada.