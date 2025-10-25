Vremenska prognoza Srbije 25. i 26. oktobar 2025: sunčano danas, narandžasti meteo-alarm za obilne padavine na jugu sutra

Naslovi.ai pre 1 sat

Danas sunčano i toplo, sutra pretežno oblačno sa obilnim padavinama i narandžastim meteo-alarmom za jug i jugoistok Srbije.

Na severu, zapadu i centralnim delovima Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom do 20 stepeni. Krajem dana očekuje se povećanje oblačnosti, a uveče i tokom noći kiša na severu. Telegraf Nova RTV

Uveče i tokom noći u celoj zemlji očekuje se naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima. Sutra će biti pretežno oblačno sa mestimičnom kišom, naročito na jugu i jugoistoku gde se očekuju obilne padavine od 20 do 70 mm. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje i narandžasti meteo-alarm za jug i jugoistok Srbije zbog opasnog vremena. Vetar će biti slab i umeren, sa skretanjem na severozapadni tokom večeri i noći. Maksimalna temperatura biće do 17 stepeni. RTK Blic Alo RTK Novi magazin

U Novom Sadu u nedelju će biti pretežno oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima, uz najnižu temperaturu od 10 stepeni i najvišu oko 14. Vetar će biti slab i umeren, južni, krajem dana u skretanju na severozapadni. U ponedeljak i utorak očekuje se promenljivo oblačno vreme sa temperaturom do 15 stepeni, dok se od srede očekuje stabilizacija vremena uz porast temperature i duže sunčane intervale. Radio 021

Meteorološke prognoze ukazuju na nestabilnu atmosferu sa kišom i pljuskovima tokom vikenda, a od utorka se očekuje stabilizacija i otopljenje koje bi moglo trajati do 8. novembra. Jače zahlađenje nije predviđeno pre 10. novembra. Blic Blic