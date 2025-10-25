Vremenska prognoza Srbije 25. i 26. oktobar 2025: sunčano danas, narandžasti meteo-alarm za obilne padavine na jugu sutra

Naslovi.ai pre 1 sat
Vremenska prognoza Srbije 25. i 26. oktobar 2025: sunčano danas, narandžasti meteo-alarm za obilne padavine na jugu sutra

Danas sunčano i toplo, sutra pretežno oblačno sa obilnim padavinama i narandžastim meteo-alarmom za jug i jugoistok Srbije.

Na severu, zapadu i centralnim delovima Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom do 20 stepeni. Krajem dana očekuje se povećanje oblačnosti, a uveče i tokom noći kiša na severu. Telegraf Nova RTV

Uveče i tokom noći u celoj zemlji očekuje se naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima. Sutra će biti pretežno oblačno sa mestimičnom kišom, naročito na jugu i jugoistoku gde se očekuju obilne padavine od 20 do 70 mm. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje i narandžasti meteo-alarm za jug i jugoistok Srbije zbog opasnog vremena. Vetar će biti slab i umeren, sa skretanjem na severozapadni tokom večeri i noći. Maksimalna temperatura biće do 17 stepeni. RTK Blic Alo RTK Novi magazin

U Novom Sadu u nedelju će biti pretežno oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima, uz najnižu temperaturu od 10 stepeni i najvišu oko 14. Vetar će biti slab i umeren, južni, krajem dana u skretanju na severozapadni. U ponedeljak i utorak očekuje se promenljivo oblačno vreme sa temperaturom do 15 stepeni, dok se od srede očekuje stabilizacija vremena uz porast temperature i duže sunčane intervale. Radio 021

Meteorološke prognoze ukazuju na nestabilnu atmosferu sa kišom i pljuskovima tokom vikenda, a od utorka se očekuje stabilizacija i otopljenje koje bi moglo trajati do 8. novembra. Jače zahlađenje nije predviđeno pre 10. novembra. Blic Blic

Povezane vesti »

RHMZ objavio upozorenje: Očekuje se velika količina padavina, evo kada kreću pljuskovi

RHMZ objavio upozorenje: Očekuje se velika količina padavina, evo kada kreću pljuskovi

Euronews pre 31 minuta
Pretežno oblačno, temperature do 19 stepeni, upozorenje na obilne padavine na jugu zemlje

Pretežno oblačno, temperature do 19 stepeni, upozorenje na obilne padavine na jugu zemlje

RTV pre 2 sata
Narandžasti meteoalarm zbog veće količine padavina

Narandžasti meteoalarm zbog veće količine padavina

RTK pre 1 sat
Sutra oblačno sa kišom

Sutra oblačno sa kišom

Novi magazin pre 1 sat
Strpimo se do srede u Srbiji sutra oblačno, mestimično sa obilnom kišom, temperatura do 17 stepeni prolepšanje tek sredinom…

Strpimo se do srede u Srbiji sutra oblačno, mestimično sa obilnom kišom, temperatura do 17 stepeni prolepšanje tek sredinom nedelje

Dnevnik pre 2 sata
U nedelju oblačno sa pljuskovima

U nedelju oblačno sa pljuskovima

Radio 021 pre 1 sat
U Srbiju opet stižu pljuskovi i vetar i u jednom delu će pasti ogromna količina padavina: Evo kada počinju i koliko će dugo…

U Srbiju opet stižu pljuskovi i vetar i u jednom delu će pasti ogromna količina padavina: Evo kada počinju i koliko će dugo loše vreme trajati

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadRHMZVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Naučni skup u Subotici posvećen liku i delu Svetog Save

Naučni skup u Subotici posvećen liku i delu Svetog Save

RTV pre 17 minuta
Lista najzdravijeg mesa: Nutricionisti rangirali sve, od bataka do bifteka

Lista najzdravijeg mesa: Nutricionisti rangirali sve, od bataka do bifteka

Moj Novi Sad pre 7 minuta
Mićin: Pronađena lokacija za privremeno železničko stajalište u Novom Sadu

Mićin: Pronađena lokacija za privremeno železničko stajalište u Novom Sadu

Radio 021 pre 31 minuta
Vremenska prognoza Srbije 25. i 26. oktobar 2025: sunčano danas, narandžasti meteo-alarm za obilne padavine na jugu sutra

Vremenska prognoza Srbije 25. i 26. oktobar 2025: sunčano danas, narandžasti meteo-alarm za obilne padavine na jugu sutra

Naslovi.ai pre 1 sat
Mićin: Spremno alternativno stajalište za vozove u Novom Sadu

Mićin: Spremno alternativno stajalište za vozove u Novom Sadu

Beta pre 47 minuta