Kraljevo, Požarevac i Vranje danas ustaju protiv blokada: Veliki narodni skupovi zakazani u ova tri grada

RINA pre 4 sati
Kraljevo – Danas će u Kraljevu, Požarevcu i Vranju sa početkom u 17 sati biti održana okupljanja građana koji se protivee blokadama.

Organizator skupova je Centar za društvenu stabilnost i svi skupovi su prijavljeni. U Požarevcu će okupljanje biti održano u Tabačkoj čaršiji i na Trgu oslobođenja, u Kraljevu na Trgu srpskih ratnika, a u Vranju na raskrsnici Ulice Bore Stankovića i Bulevara AVNOJ-a. - Želimo da prestane nasilje i vređanje od strane blokadera koje trpimo mesecima unazad. Ometaju nam normalan život i rad, poručuju građani. Veliki narodni skupovi do sada su održani širom Sbije i do
