„Koraci“ na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu

RTK pre 2 sata
„Koraci“ na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu
Ovogodišnji 68. Međunarodni sajam knjiga biće održan na Beogradskom sajmu od 25. oktobra do 2. novembra. Ova regionalno najveća manifestacija posvećena knjizi bavi se promocijom književnog stvaralaštva i obrazovanja, kulturnom razmenom sa inostranstvom i pokretanjem aktuelnih književnih i društvenih pitanja. Biće organizovana pod sloganom „Tvoja nova priča“, uz učešće preko 400 izlagača iz zemlje i inostranstva, a zemlja počasni gost je Kipar. Učešće će i ove
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

Čedomir Antić otvara 68. Sajam knjiga; Deo novca od ulaznica ide porodicama stradalih u Novom Sadu

Čedomir Antić otvara 68. Sajam knjiga; Deo novca od ulaznica ide porodicama stradalih u Novom Sadu

Sputnik pre 3 minuta
Počinje Sajam knjiga, bojkotuje ga 20 izdavačkih kuća: „Nismo mogli da prihvatimo ultimatum“

Počinje Sajam knjiga, bojkotuje ga 20 izdavačkih kuća: „Nismo mogli da prihvatimo ultimatum“

Nova pre 48 minuta
Sajam knjiga počinje danas, ali bez dela izdavača : "Nismo mogli da prihvatimo ultimatum"

Sajam knjiga počinje danas, ali bez dela izdavača : "Nismo mogli da prihvatimo ultimatum"

Radio 021 pre 1 sat
Izdavači iz užičkog kraja na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu

Izdavači iz užičkog kraja na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu

Užice.net pre 2 sata
Počinje Sajam knjiga bez 20 izdavačkih kuća: „Nismo mogli da prihvatimo ultimatum“

Počinje Sajam knjiga bez 20 izdavačkih kuća: „Nismo mogli da prihvatimo ultimatum“

Danas pre 1 sat
Počinje Sajam knjiga bez 20 izdavačkih kuća: "Nismo mogli da prihvatimo ultimatum"

Počinje Sajam knjiga bez 20 izdavačkih kuća: "Nismo mogli da prihvatimo ultimatum"

N1 Info pre 3 sata
Bez odgovornih, bez pravde – godinu dana od tragedije u Novom Sadu: Dokumentarni film Jelene Kikić „1.11:52” na TV Nova

Bez odgovornih, bez pravde – godinu dana od tragedije u Novom Sadu: Dokumentarni film Jelene Kikić „1.11:52” na TV Nova

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Sajam knjigaKipar

Kultura, najnovije vesti »

Čedomir Antić otvara 68. Sajam knjiga; Deo novca od ulaznica ide porodicama stradalih u Novom Sadu

Čedomir Antić otvara 68. Sajam knjiga; Deo novca od ulaznica ide porodicama stradalih u Novom Sadu

Sputnik pre 3 minuta
Dragoslav Bokan otpušta glumce Narodnog pozorišta?

Dragoslav Bokan otpušta glumce Narodnog pozorišta?

Vreme pre 8 minuta
Počinje Sajam knjiga, bojkotuje ga 20 izdavačkih kuća: „Nismo mogli da prihvatimo ultimatum“

Počinje Sajam knjiga, bojkotuje ga 20 izdavačkih kuća: „Nismo mogli da prihvatimo ultimatum“

Nova pre 48 minuta
Saša Ilić „RT“: Na vrhu planine ili – jedan svijet jedna borba

Saša Ilić „RT“: Na vrhu planine ili – jedan svijet jedna borba

Danas pre 49 minuta
Zastrašujuća serija inspirisana stvarnim događajima: je novi hit na Netflixu: Zloglasni serijski ubica čiji identitet nikada…

Zastrašujuća serija inspirisana stvarnim događajima: je novi hit na Netflixu: Zloglasni serijski ubica čiji identitet nikada nije otkriven

Blic pre 43 minuta