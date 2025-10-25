Počinje zimsko vreme

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Počinje zimsko vreme

U nedelju, 26. oktobra, u tri sata posle ponoći pomeramo kazaljke jedan sat unazad – sa 3.00 na 2.00.

Time počinje zimsko računanje vremena. Srbija će na zimsko računanje vremena preći u noći između subote, 25. i nedelje, 26. oktobra 2025. godine, kada će se kazaljke pomeriti jedan sat unazad, sa 3:00 na 2:00 časa. To znači da će građani spavati sat duže, ali i da nas očekuju kraći dani i raniji zalasci sunca. Zimsko računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u martu 2026. godine, kada se vraća letnje vreme.
Sutra pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, očekuju se veće količine padavina

Serbian News Media pre 4 minuta
Prelazak Srbije na zimsko računanje vremena 26. oktobra 2025. godine

Naslovi.ai pre 50 minuta
Počinje zimsko računanje vremena u Srbiji

IndeksOnline pre 44 minuta
Naradžasti meto-alarm za jugoistočnu Srbiju

Jugmedia pre 1 sat
Sutra se završava letnje računanje vremena

Jugmedia pre 1 sat
Pljuskovi širom Srbije: Upozorenje RHMZ, poznato kada počinje novo nevreme

Mondo pre 54 minuta
Rhmz izdao upozorenje: Obilne padavine na jugu Srbije

IndeksOnline pre 2 sata
Marko Novičić i Nastasija Stošić: Zvuči kao da je ploča EU pred okretanjem

Danas pre 14 minuta
„Istraga zakasnila“: Decenije uništavanja fabrike baruta i eksploziva Vitezit u BiH

Danas pre 14 minuta
Alternativni sajam knjiga u XIV beogradskoj gimnaziji

Nova pre 0 minuta
Studenti FTN Čačak krenuli peške za Novi Sad na komemorativni skup

Serbian News Media pre 4 minuta
Sutra pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, očekuju se veće količine padavina

Serbian News Media pre 4 minuta