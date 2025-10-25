Počinje zimsko vreme

U nedelju, 26. oktobra, u tri sata posle ponoći pomeramo kazaljke jedan sat unazad – sa 3.00 na 2.00.

Time počinje zimsko računanje vremena. Srbija će na zimsko računanje vremena preći u noći između subote, 25. i nedelje, 26. oktobra 2025. godine, kada će se kazaljke pomeriti jedan sat unazad, sa 3:00 na 2:00 časa. To znači da će građani spavati sat duže, ali i da nas očekuju kraći dani i raniji zalasci sunca. Zimsko računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u martu 2026. godine, kada se vraća letnje vreme.