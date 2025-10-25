U Požarevcu, Kraljevu i Vranju šetnje protiv blokada, sa građanima Macut, ministri, Vučević

POŽAREVAC, KRALJEVO, VRANJE - U Požarevcu, Kraljevu i Vranju počele su mirne šetnje građana koji se protive blokadama, na kojima se okupio veliki broj građana koji poručuju da žele normalan život, bez blokada, da se slobodno kreću, rade i uče.

U Požarevcu su se skupu građana protiv blokada pridružili premijer Srbije prof. dr Đuro Macut i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, u Kraljevu su sa građanima ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar za javna ulaganja Darko Glišić, a u Vranju ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov. U Požarevcu se veliki broj građana okupio na Trgu oslobođenja, odakle su krenuli u šetnju centralnim