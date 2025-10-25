Macut: Srbija se raduje svakom novom koraku u saradnji sa Egiptom

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut sastao se sa novim ambasadorom Egipta u Srbiji Ahmedom Salamom Sulejmanom sa kojim je razgovarao o unapređenju odnosa dve zemlje, a tom prilikom naglasio je da se Srbija raduje svakom novom koraku u saradnji sa Egiptom.

Premijer Macut ukazao je na mogućnosti da ti odnosi budu unapređeni, posebno u oblastima ekonomije, trgovine, turizma, poljoprivrede i odbrambene industrije. Podsetivši da su dve zemlje potpisale Sporazum o slobodnoj trgovini, koji je na snagu stupio 1. septembra ove godine, prof. dr Macut je naveo da će građani obe zemlje imati benefite u smislu slobodnijeg protoka robe, usluga i kapitala. "Srbija se raduje svakom novom koraku u saradnji sa Egiptom, sa kojim je
