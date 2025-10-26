Krvavi obračun u centru Čačka! Mladić u tuči izboden nožem, lekari mu se bore za život

Alo pre 54 minuta
Krvavi obračun u centru Čačka! Mladić u tuči izboden nožem, lekari mu se bore za život

Istraga o ovom incidentu je u toku, a tužilac je naložio veštačenja i saslušanja svih svedoka.

Dvojica mladića zadobila su ubodne rane tokom tuče koja se dogodila u noći između subote i nedelje u centru Čačka. Jedan od njih je životno ugrožen i bori se za život u čačanskoj bolnici. - Do incidenta je došlo ispred jednog ugostiteljskog objekta u Ulici Bate Jankovića, kada je izbila verbalna rasprava između više lica, koja je ubrzo prerasla u fizički obračun. Tokom sukoba, jedan od učesnika izvukao je nož i zadao više uboda dvojici mladića - povrdjeno je za
