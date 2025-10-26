Slika koja slama srca! Ovo je porodica koju je Nikola ubio na Novom Beogradu Proleteo na crveno svetlo, pa ugasio tri života

Kako tvrde očevici, muškarac (24) je pronašao na crveno svetlo i direktno je udario u automobil u kojem se nalazila porodica. Cela porodica je poginula na licu mesta

Policajac Bojan Ž. (43), njegova supruga D. K. (38) i njihov devetogodišnji sin poginuli su noćas u jezivoj saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu kod naselja West 65, kada je na njih "audijem" naleteo N. Đ. (24) pod dejstvom alkohola. Kako se vidi na snimku saobraćajne nesreće sa nadzorne kamere, automobil marke "hjundai" u kojem je bila tročlana porodica je skretao kada je pravo na njih, sa bočne strane, naleteo "audi". Od siline udarca, "hjundai" je udario u