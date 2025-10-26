Uživo Tramp postavio uslov za sastanak sa Putinom! Zelenski očekuje 150 švedskih aviona

Rat u Ukrajini – 1341. dan

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da se neće sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom ako pre toga ne bude postignut sporazum o okončanju rata u Ukrajini. BLOG UŽIVO Ruski predsednik Vladimir Putin je posetio jedan od komandnih punktova združenih snaga ruske vojske, saopštio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov. "Predsednik Ruske Federacije je održao sastanak sa načelnikom Generalštaba Valerijem Gerasimovim i komandantima grupa koje su