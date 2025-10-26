Uživo Tramp postavio uslov za sastanak sa Putinom! Zelenski očekuje 150 švedskih aviona

Alo pre 1 sat
Uživo Tramp postavio uslov za sastanak sa Putinom! Zelenski očekuje 150 švedskih aviona

Rat u Ukrajini – 1341. dan

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da se neće sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom ako pre toga ne bude postignut sporazum o okončanju rata u Ukrajini. BLOG UŽIVO Ruski predsednik Vladimir Putin je posetio jedan od komandnih punktova združenih snaga ruske vojske, saopštio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov. "Predsednik Ruske Federacije je održao sastanak sa načelnikom Generalštaba Valerijem Gerasimovim i komandantima grupa koje su
uživo RAT U UKRAJINI Ruski napad na Ukrajinu: U Kijevu troje mrtvih, 29 povređenih, u Donjecku stradale dve osobe

UKRAJINSKA KRIZA: Troje poginulih, 29 ranjenih u novim udarima na Kijev; ruska PVO oborila 82 drona iznad više regiona

Trump: Neću gubiti vrijeme na sastanak s Putinom ako dogovor nije izvjestan

Troje poginulih, 29 ranjenih u novim udarima na Kijev; ruska PVO oborila 82 drona iznad više regiona

Trump poručuje Putinu: Neću gubiti vrijeme

Odzvanjale sirene, besana noć za Ruse! Oborena 82 ukrajinska drona, na masovan naapad odgovorili žestoko!

Tramp neće sastanak sa Putinom dok ne bude siguran o postizanju dogovora za Ukrajinu

Moskva će odgovoriti novim oružjem na eventualne napade Tomahavkom

Švajcarska se priprema za: Rat!? Obnavljaju 370.000 skloništa: U ovoj zemlji svakoj osobi obezbeđen je minimum jedan kvadrat prostora, za svakog od 9 miliona stanovnika

„Poltronstvo i strah“: Profesor Brahma Čelani pojašnjava zašto je vladavina Si Đipinga sve ranjivija

Sporna reklama izazvala je Trampov bes, pa je povećava carine Kanadi za 10 odsto

Uhapšena dvojica zbog pljačke u luvru!

