Trump poručuje Putinu: Neću gubiti vrijeme

SEEbiz pre 1 sat
Trump poručuje Putinu: Neću gubiti vrijeme

WASHINGTON - Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da "neće gubiti vrijeme" na zakazivanje još jednog sastanka sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom bez dogovora na vidiku o okončanju sukoba u Ukrajini.

"Morao bih znati da ćemo postići dogovor", rekao je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, odgovarajući na pitanje što bi ga uvjerilo da održi novi sastanak s Putinom. "Neću gubiti vrijeme. Uvijek sam imao odličan odnos s Vladimirom Putinom, ali ovo je bilo vrlo razočaravajuće", dodao je, misleći na svoje pokušaje rješavanja sukoba između Moskve i Kijeva. Donald Trump je u utorak na neodređeno vrijeme odgodio novonajavljeni sastanak s
Otvori na seebiz.eu

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Troje poginulih, 29 ranjenih u novim udarima na Kijev; ruska PVO oborila 82 drona iznad više regiona

UKRAJINSKA KRIZA: Troje poginulih, 29 ranjenih u novim udarima na Kijev; ruska PVO oborila 82 drona iznad više regiona

RTV pre 9 minuta
Troje poginulih, 29 ranjenih u novim udarima na Kijev; ruska PVO oborila 82 drona iznad više regiona

Troje poginulih, 29 ranjenih u novim udarima na Kijev; ruska PVO oborila 82 drona iznad više regiona

RTS pre 0 minuta
Uživo Tramp postavio uslov za sastanak sa Putinom! Zelenski očekuje 150 švedskih aviona

Uživo Tramp postavio uslov za sastanak sa Putinom! Zelenski očekuje 150 švedskih aviona

Alo pre 1 sat
Odzvanjale sirene, besana noć za Ruse! Oborena 82 ukrajinska drona, na masovan naapad odgovorili žestoko!

Odzvanjale sirene, besana noć za Ruse! Oborena 82 ukrajinska drona, na masovan naapad odgovorili žestoko!

Alo pre 1 sat
Trampov ultimatum Putinu: "Sastaću se samo ako pristane... Neću gubiti vreme"

Trampov ultimatum Putinu: "Sastaću se samo ako pristane... Neću gubiti vreme"

Blic pre 10 sati
Tramp neće sastanak sa Putinom dok ne bude siguran o postizanju dogovora za Ukrajinu

Tramp neće sastanak sa Putinom dok ne bude siguran o postizanju dogovora za Ukrajinu

Danas pre 11 sati
"Pojačaćemo borbenu avijaciju": Zelenski: Ukrajina očekuje 150 aviona "gripen", prvi treba da stignu sledeće godine

"Pojačaćemo borbenu avijaciju": Zelenski: Ukrajina očekuje 150 aviona "gripen", prvi treba da stignu sledeće godine

Blic pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaKijev

Svet, najnovije vesti »

Zemljotres jačine 5,4 stepena po Rihteru pogodio ruska Kurilska ostrva

Zemljotres jačine 5,4 stepena po Rihteru pogodio ruska Kurilska ostrva

RTV pre 30 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Troje poginulih, 29 ranjenih u novim udarima na Kijev; ruska PVO oborila 82 drona iznad više regiona

UKRAJINSKA KRIZA: Troje poginulih, 29 ranjenih u novim udarima na Kijev; ruska PVO oborila 82 drona iznad više regiona

RTV pre 9 minuta
Tramp stigao u Maleziju, prisustvovao potpisivanju sporazuma Tajlanda i Kambodže

Tramp stigao u Maleziju, prisustvovao potpisivanju sporazuma Tajlanda i Kambodže

RTV pre 19 minuta
Putin posetio komandni punkt združenih snaga ruske vojske

Putin posetio komandni punkt združenih snaga ruske vojske

RTV pre 29 minuta
Uspešno lansirana japanska raketa sa zalihama za Međunarodnu svemirsku stanicu

Uspešno lansirana japanska raketa sa zalihama za Međunarodnu svemirsku stanicu

RTV pre 30 minuta