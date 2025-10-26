Noris oduvao konkurenciju u kvalifikacijama - Ferstapen i Pjastri daleko od Britanca

Lando Noris osvojio je pol-poziciju za VN Meksika na stazi Braća Rodriges.

Britanac je do prvog mesta spektakularnim krugom 1:15.586. Sem toga, ove kvalifikacije su obeležili dvojac Ferarija, koji je zauzeo drugo odnosno treće mesto. Šarl Lekler je zauzeo drugo mesto, dok je Luis Hamilton prvi put završio među prva tri mesta ove sezone u bolidu italijanskog tima. Četvrto mesto je pripalo Džordžu Raselu u Mercedesu, a tek na petoj poziciji je Maks Ferstapen, koga tako čeka težak posao na trci. Šesti je drugi vozač Mercedesa Kimi Antoneli,