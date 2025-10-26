"Posle sankcija NIS-u dogodile su nam se dve teške stvari!" Vučić o situaciji u energetici: "Sledeća nedelja nam je strašno važna"

Predsednik Aleksandar Vučić govorio je o energetskoj situaciji u Srbiji. Kako je rekao, naredna nedelja biće ključna za pronalaženje rešenja u razgovorima sa međunarodnim partnerima.

- Mi danas imamo mnogo sastanaka koji se, nažalost, tiču energetske situacije u zemlji. Posle problema sa sankcijama NIS-a dogodile su nam se dve teške stvari. Jedna su sankcije Rosnjeftu i Lukoilu, posebno Lukoilu, one na snagu stupaju 21. novembra, a drugo je havarija, da je tako nazovem, da li je bila sabotaža, diverzija ili ne, pokazaće istraga, u Mađarskoj. I naravno, to nam se odražava sada - imamo problem i sa gasom ili možemo da ga imamo, sa naftom imamo