Vučić objavio da su uvedene sankcije i Lukoilu: „Ako se ne nađe rešenje, sami ćemo donositi odluke“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će sledeća nedelja biti presudna kada je reč o energetici, ističući da će tada imati razgovore sa ruskim, američkim i evropskim partnerima u pokušaju da se pronađe rešenje za aktuelne probleme u energetskom sektoru.

„Sledeća nedelja je strašno važna i u toj nedelji ćemo razgovarati sa ruskim, američkim i evropskim partnerima, da se nađe rešenje. Ukoliko sledeće nedelje ne budemo imali rešenje za probleme, mi ćemo sami one tamo nedelje donositi odluke i zaštiti stanovništvo. Srbija je iznad svega“, poručio je Vučić. Predsednik je istakao da Srbija trenutno ima ozbiljne izazove u snabdevanju energentima, navodeći da su se posle sankcija NIS-u dogodile „dve strašne stvari“ –