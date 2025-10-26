Vučić objavio da su uvedene sankcije i Lukoilu: „Ako se ne nađe rešenje, sami ćemo donositi odluke“

Rešetka pre 6 sati
Vučić objavio da su uvedene sankcije i Lukoilu: „Ako se ne nađe rešenje, sami ćemo donositi odluke“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će sledeća nedelja biti presudna kada je reč o energetici, ističući da će tada imati razgovore sa ruskim, američkim i evropskim partnerima u pokušaju da se pronađe rešenje za aktuelne probleme u energetskom sektoru.

„Sledeća nedelja je strašno važna i u toj nedelji ćemo razgovarati sa ruskim, američkim i evropskim partnerima, da se nađe rešenje. Ukoliko sledeće nedelje ne budemo imali rešenje za probleme, mi ćemo sami one tamo nedelje donositi odluke i zaštiti stanovništvo. Srbija je iznad svega“, poručio je Vučić. Predsednik je istakao da Srbija trenutno ima ozbiljne izazove u snabdevanju energentima, navodeći da su se posle sankcija NIS-u dogodile „dve strašne stvari“ –
Otvori na resetka.rs

Povezane vesti »

Vučić: “Sledeća nedelja ključna za gas i naftu, razgovaram sa Rusima, Amerikancima i Evropljanima”

Vučić: “Sledeća nedelja ključna za gas i naftu, razgovaram sa Rusima, Amerikancima i Evropljanima”

Serbian News Media pre 4 sati
Vučić: Naredne nedelje pregovori o energetici, u slučaju neuspeha sami donosimo odluke

Vučić: Naredne nedelje pregovori o energetici, u slučaju neuspeha sami donosimo odluke

Nova ekonomija pre 6 sati
Vučić: Ima mnogo dodatnih problema

Vučić: Ima mnogo dodatnih problema

Vreme pre 5 sati
Vučić najavio razgovore o energetici sa ruskim, američkim i evropskim partnerima

Vučić najavio razgovore o energetici sa ruskim, američkim i evropskim partnerima

Slobodna Evropa pre 6 sati
Vučić o problemima u energetici: Još jedna nedelja za dogovor, posle toga Srbija samostalno odlučuje o zaštiti građana

Vučić o problemima u energetici: Još jedna nedelja za dogovor, posle toga Srbija samostalno odlučuje o zaštiti građana

Morava info pre 6 sati
Vučić: Naredne nedelje pregovori o energetici

Vučić: Naredne nedelje pregovori o energetici

Radio 021 pre 6 sati
Vučić: Mnogo dodatnih problema u energetici, sledeća nedelja ključna (VIDEO)

Vučić: Mnogo dodatnih problema u energetici, sledeća nedelja ključna (VIDEO)

RTV pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

It sektor više nije najplaćeniji ni najtraženiji Evo koji poslovi su na vrhu liste, iznenadiće vas prvo mesto: Gde nedostaju…

It sektor više nije najplaćeniji ni najtraženiji Evo koji poslovi su na vrhu liste, iznenadiće vas prvo mesto: Gde nedostaju radnici i kako ostvariti uspeh!

Kurir pre 19 minuta
Nvidia radi na projektu robotaksija

Nvidia radi na projektu robotaksija

B92 pre 29 minuta
Želimo da Ekspo 2027 postane ekonomski brend Srbije

Želimo da Ekspo 2027 postane ekonomski brend Srbije

Politika pre 49 minuta
Savić: Problem sa ruskim gasom komplikovaniji od problema rafinerije u Pančevu /video)

Savić: Problem sa ruskim gasom komplikovaniji od problema rafinerije u Pančevu /video)

Politika pre 33 minuta
Novartis blizu dogovora za kupovinu Aviditija, nudi 72 dolara po akciji

Novartis blizu dogovora za kupovinu Aviditija, nudi 72 dolara po akciji

Bloomberg Adria pre 1 sat