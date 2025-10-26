Vučić: Naredne nedelje pregovori o energetici, u slučaju neuspeha sami donosimo odluke

Nova ekonomija pre 3 sata
Vučić: Naredne nedelje pregovori o energetici, u slučaju neuspeha sami donosimo odluke
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će predstojeća nedelja biti veoma važna za domaću energetiku, da će tada razgovarati sa „ruskim, američkim i evropskim partnerima“ kako bi se pronašlo rešenje za snabdevanje gasom i naftom, kao i da će, ukoliko se tada ne nađe rešenje, Srbija „(sama) donositi odluke“ od nedelje nakon te. On je u Instagram objavi naveo da će Srbija „do 10. ili 15. novembra biti apsolutno sigurna oko svega„, kao i da nedavno
