Vučić: Ima mnogo dodatnih problema

Ako sledeće nedelje ne nađu izlaz iz dodatnih problema sa gasom, Srbija će sama "donositi odluke i zaštititi stanovništvo", rekao je predsednik Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ima mnogo dodatnih problema u energetici i najavio da će sledeće nedelje razgovarati sa ruskim, američkim i evropskim partnerima kako bi pronašli najbolje rešenje za Srbiiju. „Posle problema sa sankcijama Naftne industrije Srbije dogodile su nam se dve teške stvari, jedno su sankcije Rosnjeftu i Lukoilu, posebno Lukoilu, koje na snagu stupaju 21. novembra, a drugo je ‘havarija’ da je tako nazovem, a da li je