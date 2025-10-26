Kuda će Marić posle hepija? Evo šta je odgovorio na ovo pitanje; Mnogi će se naći u čudu

Dnevnik pre 2 sata
Kuda će Marić posle hepija? Evo šta je odgovorio na ovo pitanje; Mnogi će se naći u čudu

Milomir Marić, ugledni novinar, nekadašnji urednik "Duge" i autor kultnih emisija "Ćirilica" i "Goli život", dao je otkaz na Hepi televiziji nakon 18 godina rada.

- Ne pratim štampu, nemam pojma, ne znam šta nosi dan, šta nosi jutro, šta nosi noć - rekao nam je Milomir. Na pitanje gde će raditi sada i kakvi su mu planovi, dodao je neočekivan odgovor: - Ne znam, nemam pojma. Šta da radim, dosta sam radio, 50 godina, to je samo da me muče dalje, ajde dosta. Neka se mlađi sada bave. Marić je tokom godina ostavio neizbrisiv
