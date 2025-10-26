Milomir Marić podneo ostavku na TV Happy

Vreme pre 3 sata
Milomir Marić podneo ostavku na TV Happy

Milomir Marić je posle 18 godina rada na TV Happy dao otkaz, a mesec dana nakon optužbi Informera da podržava blokadere

Novinar i urednik Milomir Marić posle 18 godina dao je otkaz na TV Happy, jednoj od pet televizija sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji, danas je javio provladin tabloid Kurir. Marić odbija da komentariše ovu vest. Milomir Marić, koji je jedno vreme bio i glavni urednik ove televizije, kao i urednik Jutarnjeg programa, ostaće u firmi do kraja oktobra. Autor je emisija Ćirilica i Goli život. U Ćirilici čest gost mu je bio Aleksandar Vučić koga je Marić oslovljavao


