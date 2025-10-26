Milomir Marić dao otkaz na TV Happy

Milomir Marić dao otkaz na TV Happy

Novinar Milomir Marić je posle 18 godina dao otkaz na TV Happy, jednoj od pet televizija sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji, objavio je Kurir.

Marić nije želeo da za "Danas" komentariše ovu vest. Marić, koji je jedno vreme bio i glavni urednik ove televizije, kao i urednik Jutarnjeg programa, ostaće u firmi do kraja oktobra. Autor je emisija Ćirilica i Goli život. U Ćirilici čest gost mu je bio Aleksandar Vučić koga je Marić oslovljavao sa "ti", a Vučić je njemu govorio "vi". Pre mesec dana, Informer je oštro kritikovao televiziju Heppy, optužujući je da "podržava blokadere" i da "liči na N1", nakon što
