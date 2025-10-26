Milomir Marić dao otkaz na TV Happy

Novinar Milomir Marić je posle 18 godina dao otkaz na TV Happy, jednoj od pet televizija sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji, objavio je Kurir.

Marić nije želeo da za "Danas" komentariše ovu vest. Marić, koji je jedno vreme bio i glavni urednik ove televizije, kao i urednik Jutarnjeg programa, ostaće u firmi do kraja oktobra. Autor je emisija Ćirilica i Goli život. U Ćirilici čest gost mu je bio Aleksandar Vučić koga je Marić oslovljavao sa "ti", a Vučić je njemu govorio "vi". Pre mesec dana, Informer je oštro kritikovao televiziju Heppy, optužujući je da "podržava blokadere" i da "liči na N1", nakon što