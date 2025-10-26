Golob najavio radikalne mere sa romskom zajednicom posle ubistva u Novom Mestu: "Smrt žrtve ne sme da bude uzaludna"

Slovenački premijer Robert Golob najavio je danas uvođenje "radikalnih mera" radi rešavanja problema u vezi s romskom zajednicom na jugoistoku zemlje, nakon što je u noći između subote i nedelje jedan pripadnik Romske zajednice usmrtio 48-godišnjeg meštanina.

Govoreći za novinare nakon sastanka s gradonačelnicima jugoistočne Slovenije, Golob je rekao da će mere biti precizno predstavljene u utorak, prenosi slovenačka novinska agencija STA. Kako je naveo, u Novo Mesto već su stigla dodatna policijska pojačanja, a uskoro će biti raspoređene i specijalne jedinice. "Još policajaca stiže sutra. Odluka o premeštanju službenika u Policijsku upravu Novo Mesto doneta je ne samo da bi se očuvao red, već pre svega radi bezbednosti